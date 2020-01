Une autre belle réussite pour le CAFE Nord-Ouest

Geneviève Bousquet

For South Peace News

Encore une fois cette année, le CAFE Nord-Ouest a reçu en grand, la population du Nord de la province pour son brunch au Centre Chevalier de Falher. On y retrouvait des gens de tous âges; des habitués et des nouveaux visages. La présidente du CAFE, Isabelle Caron, se dit très satisfaite de l’événement lors duquel on a servi le déjeuner à plus de 200 personnes. Elle est très reconnaissante et tient à remercier les bénévoles ainsi que les donateurs qui ont permis de remettre plus de 50 prix d’une valeur totale de près de $2,500 pour les activités et son tirage annuel. La famille Maisonneuve a encore une fois mis la main à la pâte pour offrir un délicieux déjeuner aux convives. De plus cette année, grâce à un précieux partenariat avec l’ACFA régionale de Rivière-La-Paix, petits et grands ont pu assister au spectacle de Noël de Madame Diva, ce qui a donné un beau plus à l’événement, selon madame Caron.



Pour Gabrielle Anctil et Patrick L’Abbé de St-Isidore qui en étaient à leur première participation avec leur petit garçon, l’emplacement, l’heure du brunch et le déroulement des activités étaient parfaits. Ils ont apprécié la diversité des jeux pour les enfants, l’espace au Centre Chevalier ainsi que la variété et la qualité des prix pour le tirage. À leur avis, c’est une activité modèle, à refaire. D’ici la prochaine édition du brunch, la population est conviée à une soirée culturelle dans le cadre du Gala du Nord qui aura lieu le 1er mai au Centre Chevalier de Falher ainsi qu’à la Foire de la famille qui se tiendra le 6 mars à l’école Héritage; d’autres activités du CAFE Nord-Ouest qui connaissent un grand succès.