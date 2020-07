The Falher École Héritage Graduation class of 2020! In the front Row, left-right, are Émilie Aubin, Veronica Jacob, and Quinn Côté. In the middle row, left-right, Are Ashley Mussio, Amber Guérette, and Gabrielle Velie. In the back row, left-right, are Joel Beaudoin, Kelly Dion, Alexandre Laforest, Thomas Yaremko, Mathew Fischer, Maxime Maisonneuve, and Éric Lavoie.