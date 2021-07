L’École Héritage célèbre sa classe de finissants 2021!

Les finissants de l’École Héritage ont eu leur célébration spirituelle à la Paroisse Sainte-Anne de Falher. Debout au premier rang, de gauche à droite, se trouvent Mathieu Maisonneuve, Keenan Labrecque et Nathan Fischer. Debout dans la rangée du milieu, de gauche à droite, se trouvent Amber Labrecque et Alexanne Fillion. Debout dans la rangée du fond, de gauche à droite, se trouvent Hannah Dion, Aaqilah Charron et Trista Boissonneault.

Les finissants et finissantes 2021 de l’École Héritage à Falher étaient en vedette lors des célébrations le 25 juin dernier.



Cette année, l’école a célébré neuf finissants et finissantes.



Les finissants, leurs parents et le personnel ont assisté à la messe à l’église à 14h, puis les invités se sont joints à la cérémonie de remise des diplômes à 15 h 30 dans le gymnase de l’école.



Une parade de finissants dans le village de Falher à 17 h.



De nombreux invités ont félicité les diplômés pour la fin de leur parcours scolaire, soit par voie électronique ou en personne.



Sylvianne Maison- neuve, présidente du Conseil scolaire du Nord-Ouest, a présenté les félicitations du CSNO



C’est un temps de grande fierté et de réjouissances pour toutes vos réalisations et vos réussites au cours de votre parcours scolaire à l’école francophone.



C’est aussi une année scolaire bien particulière qui se termine, marquée par la pandémie, et nous tenons à vous féliciter d’avoir relevé ce défi additionnel de façon brillante et judicieuse.



Je vous félicite, sincèrement, pour tous vos accomplissements et je remercie tous ceux et celles qui ont eu à cœur votre bienêtre et qui ont fait partie de votre chemin de vie durant vos années à l’école.



La directrice, Nicole Walisser, quant à elle, s’est exprimée ainsi : « Chers finissants, l’école vous offre la ceinture fléchée patrimoniale franco-albertaine.



Elle vous rappellera que l’amour apporte la patience et la compréhension, qui sont si importantes dans l’enseignement.



Un million de fils d’impressions, d’atten- tes, d’apprentissages et de sentiments y sont tissés.



Votre histoire, votre éducation, vos croyances et vos attitudes renforcent votre identité francophone.



Tenant ces fils ensemble allez au bout de vos rêves.



D’autres ont offert leurs félicitations par vidéo: Brigitte Kropielnicki, directrice générale du CSNO, Julie Desrosiers, présidente de l’ACFA de Rivière- la-Paix, et Christine Aubin, présidente du conseil d’école.



Enfin, Jessica Guig- nard-Mallet, invité spéciale, a offert le discours de fin d’études secondaires aux finis- sants, puis les finissants se sont honorés mutuellement en parta- geant les biographies les uns des autres.