L’École des Quatre-Vents célèbre sa classe de finissants 2021

Monsieur Roger Tremblay, right, vice-président du CSNO remet un cadeau à la finissante Aimée Gagnon.

La finissante 2021 de l’École des Quatre-Vents [ÉQV] à Peace River a été sous les feux lors de la cérémonie de remise de diplôme le 19 juin dernier.



Cette année, l’école a célébré Aimée Gagnon, la troisième finissante de l’école, puisque l’année dernière l’école célébrait sa première classe de deux finissants.



La finissante, le personnel et les invités ont pu assister aux cérémonies dans le gymnase de l’école, entourés des superbes décors inspirés de la série – Harry Potter – et du thème – Il est important de se rappeler que nous avons tous de la magie en nous.



De nombreux invités ont félicité la diplômée pour son excellent parcours scolaire et personnel, soit par voie électronique ou en personne.



Roger Tremblay, vice- président du Conseil scolaire du Nord-Ouest, était sur place pour présenter les félicitations du CSNO : Chère Aimée, tu es rendue au point culminant de tes études et le conseil scolaire te félicite d’avoir travaillé passionnément envers l’obtention de ton diplôme secondaire en français. Maintenant, avec ce beau bagage de connaissances, c’est le temps de prendre ton envol avec assurance, de poursuivre tes rêves et de faire confiance à la vie.



Le directeur, Domi- nique Jean, quant à lui, s’est exprimé ainsi: Aimée, depuis ton tout jeune âge tu as côtoyé des gens qui t’ont inculqué des valeurs, partagé de connais- sances et permis de développer tes habiletés et de devenir une jeune femme intelligente, énergique et fonceuse. […] Comme la vie t’a donné l’intelligence, l’élégance, la confiance, les parents, les amis, les habiletés et les connaissances, à toi maintenant de partager tout ce potentiel-là…et ton choix de carrière te permettra de le faire.



La présidente du Conseil d’école, Julia Martin, et madame Jamie Goudrealt, entraineur du club de natation de Peace River étaient aussi présentes pour offrir leurs éloges.



D’autres ont offert leurs félicitations par vidéo: Arnold Viersen, MP, Dan Williams, MLA, Brigitte Kropielnicki, directrice générale du CSNO, Penni Kennedy, membre du personnel d’ÉQV, Julie Desrosiers, présidente de l’ACFA de Rivière-la-Paix.



Enfin, Aimée a offert son discours de fin d’études secondaires, puis elle a été honorée par Mireille Belzile, amie et finissante 2020 de l’ÉQV, ainsi que ses parents. Ce fut une très belle célébration, en tout et partout!