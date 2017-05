Pratt athletes excel during Sr. High Meet

Following are the High Prairie School Division Senior High School track and field meet results from May 16. Only those results available from the source are published. The meet was held at the E.W. Pratt High School and Prairie River Junior High School track and field complex in High Prairie. School abbreviations are as follows: EH, Falher Ecole Heritage; EWP – High Prairie E.W. Pratt High School; GPV – Donnelly G.P. Vanier School; HPSA – High Prairie St. Andrew’s Catholic School; KIN – Kinuso School; RMSS – Slave Lake Roland Michener School; SLSF – Slave Lake St. Francis School.

Jr. Women’s 100-Metres

1. Katija Sware, EWP.

2. Emily Okemow, EWP.

3. Belle Gauthier, RMSS.

4. Carlee Dick, RMSS.

Jr. Women’s 200-Metres

1. Katija Sware, EWP.

2. Emily Okemow, EWP.

3. Belle Gauthier, RMSS.

Jr. Women’s 400-Metres

1. Carlee Dick, RMSS.

Jr. Women’s 800-Metres

1. Carlee Dick, RMSS.

2. Grayce Keay, EWP.

Jr. Women’s 1,500-Metres

1. Hailey Cox, EWP.

Jr. Women’s 3,000-Metres

1. Hailey Cox, EWP.

Jr. Women’s High Jump

1. Erin Burger, KIN, 1.27 metres.

1. Grayce Keay, EWP, 1.27 metres.

3. Meagan Zanbak, RMSS, 1.20 metres.

Jr. Women’s Long Jump

1. Emily Okemow, EWP, 3.88 metres.

2. Katija Sware, EWP, 3.65 metres.

3. Sarah Neill, EWP, 3.62 metres.

4. Grayce Keay, EWP, 3.55 metres.

5. Gracey Rich, EWP, 3.20 metres.

Jr. Women’s Triple Jump

1. Emily Okemow, EWP, 7.80 metres.

2. Katija Sware, EWP, 6.85 metres.

3. Elly Milsap, EWP, 6.44 metres.

Jr. Women’s Discus

1. Gracey Rich, EWP, 20.86 metres.

2. Preslee Wild, KIN, 19.85 metres.

3. Erin Burger, KIN, 16.73 metres.

4. Elly Milsap, EWP, 16.20 metres.

5. Chelsea Hendricks, RMSS, 14.35 metres.

Jr. Women’s Javelin

1. Preslee Wild, KIN, 24.00 metres.

2. Elly Milsap, EWP, 19.12 metres.

3. Rayann Calliou, EWP, 11.42 metres.

Jr. Women’s Shot Put

1. Preslee Wild, KIN, 10.85 metres.

2. Missy Auger, MISS, 10.25 metres.

3. Elly Milsap, EWP, 8.17 metres.

4. Grayce Keay, EWP, 8.02 metres.

5. Gracey Rich, EWP, 7.55 metres.

Jr. Men’s 100-Metres

1. Cole Isaac, EWP.

2. Tyson Jones, EWP.

3. Roland Villa, EWP.

4. Kase Sloan, KIN.

5. Derrick Brochu, GPV.

Jr. Men’s 200-Metres

1. Roland Villa, EWP.

2. Tyson Jones, EWP.

Jr. Men’s 400-Metres

1. Bradyn Heckbert, GPV.

2. Larry Yellowknee, EWP.

3. Benny Yellowknee, EWP.

Jr. Men’s 800-Metres

1. Brandin Bissell, EWP.

Jr. Men’s 1,500-Metres

1. Tyler Anderson, MISS.

2. Brandin Bissell, EWP.

Jr. Men’s 3,000-Metres

1. Brandin Bissell, EWP.

2. Destin Willier, EWP.

Jr. Men’s High Jump

1. Kolby Backs, EWP, 1.51 metres.

2. Cole Isaac, EWP, 1.48 metres.

3. Tyson Jones, EWP, 1.44 metres.

4. Jarrett Wedmid, KIN, 1.39 metres.

Jr. Men’s Long Jump

1. Roland Villa, EWP, 5.09 metres.

2. Cole Isaac, EWP, 5.07 metres.

3. Tyson Jones, EWP, 4.83 metres.

4. Benny Yellowknee, EWP, 4.33 metres.

5. Kase Sloan, KIN, 4.30 metres.

Jr. Men’s Triple Jump

1. Roland Villa, EWP, 10.60 metres.

2. Cole Isaac, EWP, 10.32 metres.

3. Kase Sloan, KIN, 9.30 metres.

4. Muhamad Mouallem, EWP, 8.62 metres.

5. Jarrett Wedmid, KIN, 8.67 metres.

Jr. Men’s Discus

1. Tyler Anderson, MISS, 29.95 metres.

2. Rudy Chalifoux, EWP, 27.30 metres.

3. Taylor Blackhurst, EWP, 22.48 metres.

4. Dustin Chalifoux, EWP, 22.10 metres.

5. Aaron Stewart, EWP, 18.90 metres.

Jr. Men’s Javelin

1. Taylor Blackhurst, EWP, 37.38 metres.

2. Mack Blackwell, EWP, 35.58 metres.

3. Brandin Bissell, EWP, 33.65 metres.

4. Rudy Chalifoux, EWP, 32.79 metres.

5. Logan Jong, EWP, 32.32 metres.

Jr. Men’s Shot Put

1. Tyler Anderson, MISS, 10.27 metres.

2. Logan Jong, EWP, 10.18 metres.

3. Dylan Cunningham, EWP, 9.45 metres.

4. Taylor Blackhurst, EWP, 8.20 metres.

5. Malcolm Sondrup, EWP, 7.68 metres.

Int. Women’s 100-Metres

1. Chelsea Mourre, EWP.

2. Shanele Morin, GPV.

Int. Women’s 200-Metres

1. Shanele Morin, GPV.

1. Hannah Cottingham, EWP.

3. Annie Anderson, EWP.

Int. Women’s 400-Metres

1. Hannah Cottingham, EWP.

Int. Women’s 800-Metres

1. Annie Anderson, EWP.

2. Hannah Cottingham, EWP.

Int. Women’s 1,500-Metres

1. Katrina Reade, EWP.

Int. Women’s 3,000-Metres

1. Katrina Reade, EWP.

Int. Women’s High Jump

1. Annie Anderson, EWP, 1.15 metres.

Int. Women’s Long Jump

1. Chelsea Mourre, EWP, 3.98 metres.

2. Trista Calhoon, EWP, 3.56 metres.

3. Shanele Morin, GPV, 3.48 metres.

4. Jessee Tanasiuk, RMSS, 3.40 metres.

5. Annie Anderson, EWP, 3.30 metres.

Int. Women’s Triple Jump

1. Shanele Morin, GPV, 7.81 metres.

2. Jessee Tanasiuk, RMSS, 7.62 metres.

3. Rachel Johnston, RMSS, 6.82 metres.

Int. Women’s Discus

1. Zoey Pearson, RMSS, 23.66 metres.

2. Shayleah Cunningham, EWP, 23.59 metres.

3. Trista Calhoon, EWP, 20.70 metres.

4. Amber Kendall, RMSS, 11.92 metres.

Int. Women’s Javelin

1. Trista Calhoon, EWP, 26.92 metres.

2. Shayleah Cunningham, EWP, 21.76 metres.

Int. Women’s Shot Put

1. Zoey Pearson, RMSS, 9.01 metres.

2. Trista Calhoon, EWP, 8.87 metres.

3. Shayleah Cunningham, EWP, 8.64 metres.

4. Kerry Gardner, EWP, 7.99 metres.

Int. Men’s 100-Metres

1. Brendyn Larson, EWP.

2. Tinashe Muzah, RMSS.

3. Nick Laboucan, SLSF.

Int. Men’s 200-Metres

1. Brendyn Larson, EWP.

2. Tinashe Muzah, RMSS.

3. Kelten Herr, EWP.

Int. Men’s 400-Metres

1. Keaton Auger, EWP.

2. Deklan Kit, EWP.

3. Danny Lambert-Cardinal, SLSF.

Int. Men’s 800-Metres

1. Keaton Auger, EWP.

2. Deklan Kit, EWP.

Int. Men’s 1,500-Metres

1. Keaton Auger, EWP.

2. Justice Bigstone, MISS.

Int. Men’s 3,000-Metres

1. Ramirez Whitecap-Bear, EWP.

Int. Men’s High Jump

1. Justice Bigstone, MISS, 1.30 metres.

Int. Men’s Long Jump

1. Brendyn Larson, EWP, 5.62 metres.

2. Tinashe Muzah, RMSS, 4.82 metres.

3. Nick Laboucan, SLSF, 4.50 metres.

4. Keaton Auger, EWP, 4.45 metres.

5. Bobby Brochu, GPV, 4.00 metres.

Int. Men’s Triple Jump

1. Brendyn Larson, EWP, 10.73 metres.

2. Abdullah Sharkawi, EWP, 10.29 metres.

3. Brandon Morrison, EWP, 7.09 metres.

Int. Men’s Discus

1. Justice Bigstone, MISS, 30.70 metres.

2. Bobby Brochu, GPV, 15.46 metres.

3. Anotida Mubaiwa, RMSS, 13.57 metres.

Int. Men’s Javelin

1. Ajee Auger, HPSA, 33.98 metres.

2. Logan Jong, EWP, 32.32 metres.

3. Bobby Brochu, GPV, 29.53 metres.

4. Hunter Bissell, EWP, 25.54 metres.

Int. Men’s Shot Put

1. Hunter Bissell, EWP, 9.79 metres.

2. Bobby Brochu, GPV, 8.64 metres.

3. Anotida Mubaiwa, RMSS, 7.19 metres.

Sr. Women’s 100-Metres

1. Emma Delorme, EWP.

Sr. Women’s 400-Metres

No entries.

Sr. Women’s 800-Metres

1. Sara Hill, EWP.

Sr. Women’s 1,500-Metres

1. Ashley Whitford, SLSF.

2. Sara Hill, EWP.

3. Alexis Quinn, SLSF.

Sr. Women’s 3,000-Metres

1. Ashley Whitford, SLSF.

2. Sara Hill, EWP.

3. Alexis Quinn, SLSF.

Sr. Women’s High Jump

1. Kayla Guerette, EH, 1.30 metres.

Sr. Women’s Long Jump

1. Kayla Guerette, EH, 3.84 metres.

Sr. Women’s Triple Jump

1. Emma Delorme, EWP, 8.91 metres.

Sr. Women’s Discus

1. Kayla Guerette, EH, 22.80 metres.

2. Emma Delorme, EWP, 20.64 metres.

3. Ashley Whitford, SLSF, 18.62 metres.

4. Chantal LaFlamme, GPV, 16.36 metres.

5. Alexis Quinn, SLSF, 16.50 metres.

Sr. Women’s Javelin

1. Chantal LaFlamme, GPV, 17.40 metres.

2. Courtney Wright, EWP, 14.86 metres.

Sr. Women’s Shot Put

1. Jessica Smith, EWP, 7.30 metres.

2. Courtney Wright, EWP, 6.51 metres.

3. Chantal LaFlamme, GPV, 6.01 metres.

Sr. Men’s 100-Metres

1. Connor Lysoshirka, EWP.

2. Griffin Young, MISS.

3. Montana Ross, RMSS.

Sr. Men’s 200-Metres

1. Griffin Young, MISS.

2. Sidney Anderson, MISS.

Sr. Men’s 400-Metres

1. Quinn Cunningham, EWP.

2. Brandon McNabb, EWP.

Sr. Men’s 800-Metres

1. Montana Ross, RMSS.

Sr. Men’s 1,500-Metres

1. Caleb McLaughlin, KIN.

2. Allan Tremblay, EWP.

Sr. Men’s 3,000-Metres

1. Montana Ross, RMSS.

2. Griffin Young, MISS.

3. Carter Anderson, EWP.

Sr. Men’s Triple Jump

1. Zekota Dwernychuk, EWP, 10.08 metres.

2. Austin Doan, EWP, 9.86 metres.

3. Connor Lysoshirka, EWP, 9.51 metres.

4. Caleb McLaughlin, KIN, 9.26 metres.

5. Wesley Hunt, KIN, 9.03 metres.

Sr. Men’s Long Jump

1. Austin Doan, EWP, 5.05 metres.

2. Sidney Anderson, MISS, 4.88 metres.

3. Connor Lysoshirka, EWP, 4.65 metres.

4. Caleb McLaughlin, KIN, 4.57 metres.

5. Dawson Yellowknee, MISS, 4.52 metres.

Sr. Men’s High Jump

1. Dawson Yellowknee, MISS, 1.60 metres.

2. Sidney Anderson, MISS, 1.58 metres.

3. John Yellowknee, EWP, 1.55 metres.

4. Jamie Halcrow, EWP, 1.25 metres.

Sr. Men’s Discus

1. Austin Doan, EWP, 33.75 metres.

2. Wesley Hunt, KIN, 21.72 metres.

3. Dawson Yellowknee, MISS, 19.53 metres.

4. Joey Barker, RMSS, 15.30 metres.

Sr. Men’s Javelin

1. Montana Blackwell, EWP, 38.72 metres.

2. Austin Doan, EWP, 36.28 metres.

3. Dawson Yellowknee, MISS, 28.62 metres.

4. Joey Barker, RMSS, 26.25 metres.

Sr. Men’s Shot Put

1. Connor Lysoshirka, EWP, 10.87 metres.

2. Jamie Halcrow, EWP, 10.75 metres.