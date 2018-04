Pourquoi Rester en Immersion Française après la 9è année?

La classe de 11è année d’immersion française de GPV (French Language Arts et Etudes sociales)

Nous avons remarqué qu’après la 9è année, la population étudiante d’immersion a tendance à diminuer à une vitesse alarmante.



Dans notre cas, nous étions 16 élèves en 9è année, et rendus en 11è année, nous ne sommes plus que 7.



Que s’est-il passé? Est-ce le manque de motivation face à un cours supplémentaire?



Ou un manque d’information sur l’importance du français comme langue seconde?



Il faut rappeler que le français est la deuxième langue officielle du Canada et que la francophonie fait partie de notre identité collective.



Le français permet d’avoir accès à un plus grand choix d’universités, à plus de bourses et il offre plus d’opportunités sur le marché du travail. Connaître la langue te permet de participer à certains évènements culturels francophones, comme le lever du drapeau, le carnaval de St-Isidore et les jeux francophones (c’est une occasion de manquer quelques jours d’école!). Rester en immersion au secondaire a renforcé la complicité entre nous et grâce à notre lien linguistique et culturel, nous sommes engagés en classe.



Le format des cours est différent, plus intime et motivant. Si vous en voulez une preuve, allez donc sur la page Facebook de Georges P. Vanier pour voir notre dernière vidéo d’études sociales!