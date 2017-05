Paroisse Ste-Anne Parish Centenaire L’histoire de la cloche de l’église Ste-Anne

Ste-Anne’s Centennial Celebration Committee

Le père Dréau profita d’une nouvelle solennité de la fête de St-Jean-Baptiste en 1918 pour recueillir la somme d’argent nécessaire pour l’achat d’une cloche. Elle a été fabriquée dans la ville de Troy, New York aux Etats Unies. Sur la cloche, il est inscrit

:À Monseigneur Grouard o.m.i., Évêque de Débora, étant Vicaire Apostolique du Diocèse d’Athabaska À Monseigneur Joussard o.m.i. Coadjuteur Au Révérend Père C. Falher o.m.i. Vicaire Général Au Révérend Père G.M. Dréau o.m.i. Curé

Je m’appelle ANNE-MARIE – J’ai été offerte par les paroissiens à l’église Sainte-Anne de Falher en l’année 1918.

Entre temps, pour souligner la générosité des paroissiens et l’accroissement de la population, Mgr Grouard avait vouluélever le statut de la mission de Saint-Jean-Baptiste au rang de paroisse. Du même coup, parce qu’il avait dans les vastes étendues du vicariat d’alors une autre mission Saint-Jean-Baptiste à McMurray, Mgr Grouard donna à la nouvelle paroisse, pour titulaire et patronne, la bonne Sainte-Anne. L’acte officiel de cette érection de la paroisse Ste-Anne est daté du 14 juin 1917.

Le petit hameau de Falher conserva la place centrale ense déplaçant d’environ 3 milles vers le nord pour se situer près de la voie ferrée. En décembre 1919, la cloche fut installée à l’intérieur du mur de briques à droite et en arrière de la nouvelle église en construction,située à peu près où se trouve aujourd’hui le centre d’achat, façant le nord. Elle fonctionnait avec un grelot et deux câbles : l’un pour agiter la cloche et l’autre pour activer le marteau qui frappait le côté de la cloche. La lourde cloche seule pesait 635 livres et 950 livres avec supports.

Lors de l’incendie de l’église en 1962, la cloche n’a pas été affectée et a été conservée dans le vieux garage de la paroisse. La cloche telle qu’elle se trouve aujourd’hui dans la tour est exactement la même à l’exception de la roue et le marteau vibrateur qui ont été remplacés pour pouvoir l’activer par un moteur contrôlé par une console à l’intérieur de l’église dans la sacristie. Pendant plusieurs années, on sonnait la cloche pour l’Angélus du midi,le souper à 18h 00 tous les soirs, ainsi que pour l’appel des fidèles aux messes le dimanche, sur semaine et aux funérailles.

On a rajouté plus tard la statue de Notre-Dame du Rosaire sous la cloche dans la tour. C’est la statue qui était située devant le vieux presbytère au sud del’église au tout début.

Le centenaire de la Paroisse Ste-Anne de Falher sera célébré le dimanche18 juin, 2017.

Ceci se passera la même fin de semaine que la fête du 25e anniversaire du Festival de miel.