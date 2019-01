Obituary – Lucille Madeleine Lemire passes away at the age of 92

Lucille Madeleine Lemire (née Sylvain) passed away peacefully at her residence, Manoir du Lac in McLennan, Alberta on Friday, December 21, 2018, at 92 years of age. She was the widow of Eugène E. Lemire (died 2007).



Lucille was born in East Broughton, Québec to Anne Marie (Gosselin) & Ferdinand Sylvain on September 7, 1926.



Lucille is survived by her children Léo (Irène), Gérard, Lucien, Simone (Jules) Labrecque; 19 grandchildren; 42 great-grandchildren; siblings Pauline Dubrule (Bernard) and Louis Sylvain (Simonne); sisters-in-law Gertrude Sylvain, Jeanne d’Arc Lemire, Germaine Levesque and Cécile Lemire.



Funeral mass was held at Notre-Dame de Lourdes Parish in Girouxville on December 28, 2018 at 10:30 a.m.



Msgr. Charles Lavoie officiated. Jean Lemire was the cross bearer.



Pallbearers were Yvan Lemire, Daniel Labrecque, Richard Labrecque, Alain Labrecque, Nathan Turcotte and Richard Turcotte.



Interment took place at the Notre-Dame de Lourdes Cemetery in Girouxville.

Ne pleurez pas, je vais à Dieu, je vais vous attendre au ciel; là famille se reforma et les larmes seront séchées.



O vous que j’ai tant aimés sur la terrem priez pour moi; vivez toujours de manière qu nous puissons être au ciel. Réjouissez-vous avec moi de ce que je quitte cette terre de peines pour aller as séjour de la paix.



Consolez-vous, tournez vos regards vers le Ciel, pensez qu’un jour viendra où vous mourrez tous, et lorsque viendrez chercher votre récompense, je serai à votre rencontre, suppliant Dieu à mon tour de vous ouvrir la Céleste Patrie.



La mort nous a séparé. le souvenir et la prière doivent nous unir. Adieu! Au revoir au Ciel. Une communion une prière, s.v.p.