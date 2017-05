Obituary – Jeannette Beland memorial Mass, May 20th at 2:00 p.m.

A memorial Mass will be celebrated on Saturday May 20th at 2 p.m. at the Cathédrale Saint-Jean Baptiste parish in McLennan followed by inurnment burial in the McLennan Cemetery. Jeannette’s family cordially invites friends and acquaintances to join them for this occasion.

Une Messe commémorative sera célébrée samedi le 20 mai 2017 à 14h à la Cathédrale Saint-Jean Baptiste à McLennan suivi de l’enterrement de l’urne au cimetière de McLennan. La famille de Jeannette vous invite cordialement, amis et connaissances, de se joindre à eux pour cette occasion.

Les funérailles ont eu lieu à St-Paul, AB ou Jeannette décéda le 11 novembre dernier.

A funeral mass was held in St-Paul AB where Jeannette passed away November 11, 2016.

She was predeceased by her husband Roger, daughter Louise, brother Denis and parents Narcisse and Yvonne Lamoureux. She is survived by her brother Raymond (Hélène) Lamoureux of Sherwood Park, her children Mark Beland (Natalie) of St-Paul, Joanne (Leonard) Kolstad of Onoway and Robert Beland of Barrhead, grandchildren Solène, Oriane, Loïck, Éliott and Christian, numerous nieces and nephews and friends.