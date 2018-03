Le gala du Nord : Chacun sa couleur a dépassé les attentes !

Julie Desrosiers

Le CAFE NORD-OUEST en partenariat avec le Gala du Nord, le CDM, l’école Héritage et l’ACFA est fier d’avoir convié la population de Rivière-la-Paix pour une deuxième édition d’un gala artistique. Le mardi 6 avril, la salle des Chevaliers de Colomb à Falher s’est littéralement transformée en galerie d’art. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que des jeunes francophones de la région ont préparé ce gala qui avait pour thème : Chacun sa couleur. « C’est tellement un bel événement, surtout à cette période de l’année, avec l’hiver qui se prolonge. » clame Pauline Johnson.



Plus de 200 personnes se sont déplacées pour découvrir diverses formes d’art comme : la danse, le chant, la musique, la photographie, la littérature et les arts visuels. Tout d’abord, les invités ont pu admirer les œuvres d’art lors du vernissage qui était accompagné d’un cocktail dinatoire. De plus, la communauté avait été invitée à participer à un concours de photos. C’est Apinya Roy qui a remporté le prix du public. Finalement, les gens ont profité d’un spectacle.



Anita Anctil, présidente du conseil d’école avoue que son œuvre coup de cœur c’est la clôture réalisée à partir de planches peintes par les enfants qui les représentent. Cette clôture souligne le 30e anniversaire de l’école Héritage.



Le CAFE Nord-Ouest vous donne rendez-vous l’an prochain pour un autre gala du nord. Ne manquez pas la prochaine foire qui aura lieu le vendredi 13 avril 2018 et qui a pour thème : Même pas peur !