GPV students show their poetic talents

Express Staff

Two students at Georges P. Vanier, Joelle Benoit and Danika Bouvier, have submitted their poems for publication.

La vie est belle

Par Danika Bouvier

Une journée j’écrivais

Quand j’ai vu un homme qui s’approchait

Il s’est arrêté et m’a regardé

Avec un regard un peu troublé

Puis il a observé les mots écrits

Et après un long silence, m’a dit :

“Mademoiselle, je voulais te faire remarquer

Ce ne sont que des mots sur un papier.”

Je lui ai lancé un regard

D’incrédulité et de stupeur

Mais avant de pouvoir lui faire comprendre

Il a disparu comme un insecte en novembre

Quelques jours plus tard

Je peignais presque jusqu’au soir

Quand j’ai revu l’homme de l’autre jour

Qui était de retour.

Il a observé le tableau en réfléchissant

Puis m’a dit d’un ton un peu accusant :

“Mademoiselle, ton art n’est pas génial

Car ce ne sont que des couleurs sur une toile”

Je l’ai regardé avec irritation

Prête à lui donner une explication

Quand il s’est tourné et s’est enfui

En me laissant seule dans la nuit

Plus tard dans le mois

Je jouais de mon hautbois

Quand j’ai vu du coin de l’oeil

L’homme qui était toujours pareil.

Il s’est rapproché, puis s’est arrêté

Pour m’observer et m’écouter.

Il a froncé les sourcils de confusion

Puis il m’a expliqué son opinion :

“Mademoiselle, je ne vois pas le dessein

Car ce ne sont que des notes et même peut-être moins”

J’ai été accablée d’une colère

Qui a eu un règne éphémère

Puis avant qu’il ait pu dire un autre mot

J’ai sorti le papier et ensuite le tableau

Je lui ai dit d’une voix affirmative

Et d’une façon explicative :

“Monsieur, je ne vous trouve pas idiot

Mais les mots sont plus que des mots”

Je lui ai expliqué leur importance

Et la raison de leur existence

Puis après ma longue explication

Il a enfin prêté attention

Puis soudain les mots sur le papier

Ont montré leur sens caché

Et se sont mis à lui raconter une histoire

Pleine de peines et de victoires

Et lorsqu’ils ont eu fini

L’homme m’a enfin souri

Il a commencé à se tourner

Mais je l’ai rapidement arrêté :

“Monsieur, vous ne comprenez pas la valeur

De la toile et de ses couleurs,

Car les couleurs

Ne sont pas juste des couleurs”

J’ai essayé de l’éclairer

Sur ce qu’il n’avait pas remarqué

Puis lorsque je suis redevenue silencieuse

Il a regardé le tableau de façon curieuse

Puis soudain les couleurs de la peinture

Se sont réarrangées pour révéler leur culture

Et j’ai encore vu l’homme sourire

Mais avec un nouveau désir

Cette fois, il n’a pas essayé de partir

Parce qu’il a su que j’avais plus à dire :

“Monsieur, maintenant vous savez plus

Mais vous ne savez pas encore tout

Parce que les notes

Sont bien plus que des notes”

Je lui ai dit d’écouter très attentivement

Puis j’ai relevé mon instrument

Et j’ai soufflé dans le hautbois

Pour la millième fois ce mois.

Puis soudain les notes

Qui sont plus que des notes

L’ont entouré, l’ont submergé

Puis finalement l’ont accablé.

Elles l’ont attaqué avec une émotion à la fois

Le malheur, le bonheur, la tristesse, puis la joie

Lorsqu’elles ont eu fini

Elles sont rapidement parties

En laissant l’homme libre de leur influence

Mais avec une nouvelle intelligence

J’ai baissé l’instrument

Et il m’a regardé avec étonnement :

“Mademoiselle, j’étais où toute ma vie

Pour avoir manqué toute cette magie?”

J’ai souri de contentement :

“Monsieur, ce n’est pas toujours évident

Mais la vie est très belle

Quand on apprécie l’art, peu importe lequel”

L’équilibre perdu

Par Joelle Benoit

Avant on était heureuses comme les jeunes amies devraient l’être.

On était ensemble, inséparables, soudées.

Même les jours pluvieux où on avait mal à la tête,

Nous sommes allées en voyage de manière spontanée.

Un jour, une autre est venue nous rejoindre.

Notre amitié s’est déséquilibrée.

Mon amie n’a pas aperçu ce bouleversement.

Je suis devenue la moins désirée.

C’est seulement moi, seule au monde,

Elle a oublié notre si belle amitié.

Mon coeur est si froid, on ne peut plus le faire fondre,

Elle était la seule à pouvoir le dégeler.

Notre amitié est à jamais altérée

C’est comme Judas qui a trahi Jésus.

Les meilleures amies pour l’éternité,

Elle l’a dit assez souvent et m’a convaincue.

Quand je pense aux voyages qu’on voulait faire,

Je sais que les plages exotiques, on y ira jamais.

Je me sens vide et je veux voir le monde se taire,

Pour que je puisse penser à mon amie en paix.

Maintenant je les vois rire en unisson

Et je me sens triste, ça me donne des frissons

Parce qu’après plusieurs années d’harmonie

Mon amitié la plus forte est bel et bien finie.