GPV students put pen to paper and create poetry

Express staff

Some French students at Georges P. Vanier have taken up poetry writing.

Here are the fully poems of several of the students, with the rest to follow in the March 29 edition of the Smoky River Express.

Le feu d’amour

par Aidan Charest

L’amour est comme un feu, ça a l’air beau

mais si tu t’approches trop, ça te brûle.

Tu es comme le feu.

Notre amour a commencé innocent

je t’aimais et tu m’aimais aussi.

Tu étais comme le soleil, tu illuminais ma vie,

tu étais la meilleure partie de ma journée

et tu étais la meilleure personne au monde.

Quand je te voyais je devenais excité

comme un enfant pendant noel.

Même si je ne pouvais pas toujours te parler

je savais que tu étais là pour moi au besoin.

Quand tu étais avec moi mon coeur dansait

puis je ne pouvais pas être plus heureux.

quand on a eu notre premier bec

j’ai ressenti de la chaleur.

Mais comme le feu, tu m’a brulé.

On s’est rapproché et je pensais

c’était pour le bien, mais j’avais tort.

On a eu notre première dispute,

tes cheveux rouges sont devenus des flammes

et tes yeux regardaient comme s’il avaient

une étincelle au centre.

On s’est fâché et on est parti.

J’ai essayé de te contacter

mais tu m’as ignoré.

Je ne pouvais pas même pleurer

mes larmes ne venaient pas.

J’étais trop triste pour des larmes.

Tu as brûlé mon coeur et je ne peux pas

imaginer une vie sans cette peine.

L’amour est comme un feu, ça a l’air beau

mais si tu t’approches trop, ça te brûle.

Tu es comme le feu.

La Fille et les Étoiles

par Bobby Brochu

J’étais dans la rivière, il faisait chaud,

Mais ma vie allait devenir plus chaude.

La chaleur viendrait d’une fille de campagne,

Avec les cheveux bruns foncés et les yeux bleus

Ses jambes longues et lisses et ses courbes

stupéfiantes. Mais ce n’est pas juste cet aspect physique

qui m’a fait tombé en amour avec elle. Quand je lui ai

parlé, elle avait une voix douce et gentille. Elle voulait

que je vienne avec elle à une fête, ce soir.

Ce soir là je me rends à la fête.

Quand je sors de mon pickup, je cherche

une face avec les yeux si beaux, les cheveux

si doux et bruns. J’essaye de la trouver.

Je marche autour du feu et je la trouve avec ses amis.

Elle me voit et je marche vers elle; je m’aperçois

qu’elle mord sa lèvre inférieure quand je lui parle.

Après un moment, elle me demande si j’ai un pickup.

Je lui dit oui, elle prend ma main et demande si on peut aller

pour une promenade. Alors on se promène dans la campagne

en parlant de la vie et de nos propres vies.

On est arrivé au sommet d’une colline qui regardait toute la vallée;

la lune était sortie avec des étoiles brillantes. Nous avons fini de parler et nous

nous sommes regardés et ce soir là est devenu brillant comme les étoiles.

Les émotions diverses

par Kennedy Turcotte

L’amitié

Peut nous aider

Ou nous détruire.

Les amis sont supposés

De nous faire rire,

Pas nous faire nous enfuir.

L’amitié

Ils devraient nous féliciter

Être heureux de nous voir réussir,

Pas de nous fâcher.

Leur relation commence à refroidir

Maintenant ils doivent la reconstruire.

Un individu sans amis

C’est comme un ballon

On vous frappe sans permission

Vous n’avez pas de direction

vos pouvoirs sont partis.

Toutes vos pensées

Commencent à vous étouffer

Tu veux les échanger

Mais tu n’as aucune personne à qui parler.

Mais l’amitié,

Se transforme parfois.

Elle nous aide à nous améliorer

Quarante mille fois.

L’amitié

Va nous aider,

Ne va pas nous détruire.

Les amis les vrais,

nous font rire

Et nous reconstruire.

L’amitié

Va nous féliciter

Être heureuse de nous voir réussir,

Nous aider à nous améliorer.

Leur relation commence à tiédir

Grâce à l’amour…