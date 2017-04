GPV students put pen to paper and create poetry

Express Staff

Some French students at Georges P. Vanier have taken up poetry writing.

Here are the remainder of the poems. For the poems created by Aiden Charest, Bobby Brochu and Kennedy Turcotte, go to Page 15 of the March 22 edition.

Nous ne saurons jamais pourquoi

par Kristen Tardif

Chère conducteur ou conductrice ivre

Chaque personne a le droit de vivre

Malheureusement, la vie n’est pas facile

Avec toi, le saoul fou avec ton automobile

Tu te sens bien, tu te sens capable

La voiture est remplaçable, la vie est impayable

Tu as choisi de conduire

Et maintenant un jeune homme n’a plus d’avenir

Tu l’as arraché d’une vie non-complétée

Et tu nous regardes pour la pitié

Il lui restait encore un million d’années sur cette planète

Mais tu l’as raccourcie pour ton intérêt

Il aurait pu avoir une longue vie heureuse

Commencer une famille avec son amoureuse

Cependant il est loin au paradis

En train de te regarder toi, qui grandit

Tu as impacté la vie de la famille

Qui ferait tout pour voir leur fils si gentil

Tu es un monstre qui marche les rues

Dans l’espoir de prouver que tu es bien à Jésus

Tu n’as aucune excuse pour ce que tu as fait

Tu n’as aucune excuse car tu buvais

Tu as fait ton choix

Et nous ne saurons jamais pourquoi

Ce qui rend

quelqu’un humain

par Nicole Simoneau

i.

Est-ce que c’est la façon dont ils aiment leur famille

Et disent; “ je vous aime” avant chaque “bonne nuit”?

Est-ce que c’est la façon dont ils rient et sourient lors d’une bonne journée?

Crient et pleurent lors des mauvaises journées?

Est-ce que c’est la façon dont les gens luttent pour ce en quoi ils croient?

Même quand ils blessent les autres?

Ce ne sont pas des erreurs qui nous rendent humains?

Alors pourquoi nos erreurs coûtent des vies?

ii.

Pourquoi les enfants sont-ils devenus orphelins

Par des terroristes

Et rien n’est fait par les robots

Qui dirigent notre gouvernement?

Pourquoi la violence des armes à feu

Contrôle un grand pays influent

comme une marionnette?

Pourquoi les crimes haineux

Isolent la population minoritaire

et menacent leur existence?

Pourquoi y a-t-il une division,

quand nous voulons tous vivre?

iii.

Nous voulons tous vivre

Nous voulons tous voir le lendemain

Pour voir ceux qui nous sont les plus chers

Pour partager des moments sincères

Pour accomplir quelque chose de nouveau

Nous voulons tous vivre une vie épanouissante

Pourquoi ne pas vivre dans l’acceptation et la paix?

Les effets secondaires de la mort

par Shanele Morin

Personne ne connaît le sentiment de solitude

Jusqu’à temps que quelqu’un soit parti

Pour ceux qui restent sur terre,

La mort est probablement plus difficile

Que d’être sans amis.

Tu deviens triste.

Mes pensées deviennent déprimées.

Tu trouves que tu es toujours en train de penser.

Tes pensées sont reliées à celui que tu manques le plus.

J’ai commencé à avoir des rêves.

Des rêves à propos de vous.

J’aimerais mieux être avec vous.

Ça ne fait pas de différence qui est parti;

Un ami, un grand-parent, un parent.

Tout le monde va vivre ce sentiment,

Le sentiment de solitude, plusieurs fois dans la vie.

Je pense à nos souvenirs.

Toutes les choses qu’on a faites ensemble;

Les jeux de hockey qu’on a regardés,

Les temps qu’on est allé faire du camping au lac,

Tous les poissons qu’on a attrapés lorsqu’on restait au lac.

Ce sont tous des souvenirs heureux.

Je pense à toutes ces choses lorsque je te manque.

Il y a des jours que je suis très content que tu ne souffres plus.

Avant que tu partes,

J’étais contente comme un enfant avec des bonbons.

C’était très difficile de te voir passer.

Je me rappelle le sentiment de tristesse,

Ma mère m’a annoncé que tu étais endormi

Je croyais que j’aurai le coeur brisé pour le restant de ma vie.

Je me rappelle lorsque je suis entrée dans ta chambre à l’hôpital.

Toute notre famille nous attendait.

Tu étais étendu sur le lit.

Il me semble que ça fait 100 ans que tu es