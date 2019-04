Julie Desrosiers

For the Express

La semaine dernière, le CAFE Nord-Ouest a invité la communauté francophone à participer à sa Foire de la Famille.



Le mercredi, 6 mars en soirée il y avait un atelier sur la préparation mentale sportive et personnelle avec Isabelle Grégoire. Les gens de la communauté ont pu découvrir toutes les facettes importantes du modèle de performance. Cet atelier fut grandement apprécié. Ensuite, les gens ont revêtu leurs habits d’entrainements et leurs espadrilles pour une séance de Zumba. Ouf… que d’énergie ce sont dépensé sur la musique endiablée accompagné du sourire communicateur de Isabelle Grégoire.



Le jeudi, 7 mars en après-midi, le CAFE Nord-Ouest a offert aux élèves du primaire de l’école Héritage et de l’école Routhier l’univers du dessin avec Tristan Demers, le bédéiste lors d’un spectacle. Alors que les élèves du secondaire des écoles Vanier et Héritage ont participé à des ateliers de dessin (Tristan Demers) et de préparation mentale (Isabelle Grégoire).



C’est plus de 70 jeunes qui ont participé aux activités après l’école. Ils pouvaient entre autre tenter des jeux d’adresse et des jeux coopératifs ainsi qu’apprendre des trucs de dessin et danser de la Zumba lors d’ateliers avec les artistes invités. Des étudiantes ont également maquillé les jeunes et le fameux labyrinthe a été vraiment apprécié.Par la suite, plus de 150 personnes ont savouré un repas préparé par la traiteureFrance Duquette.



Un spectacle familialde Tristan Demers a cloturé la soirée d’une magnifique façon ! Ce spectacle était une présentation de l’ACFA de Rivière-la-paix.



Le comité du CAFE Nord-Ouest est vraiment satisfait de la soirée ! Il vous invite au Gala du Nord qui aura lieu le vendredi 26 avril à la salle des Chevaliers de Colomb. Suivez les publicités !