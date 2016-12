Brunch Familial de Noël CAFE Nord-Ouest

Mac Olsen

The CAFE Nord-Ouest held their annual family brunch at the Centre Chevaliers on Dec. 11.

This sixth annual event was open to the public by donation.

“It’s an event for the Francophone community to visit and socialize, says organizer Sylvianne Maisonneuve.

The brunch consisted of ham, eggs, pancakes and fruit.

Families could get their Christmas photos taken, and there was a draw for prizes.

Children’s activities included a bean bag toss, a play area in front of the stage, a hockey game, ginger bread decorating and Christmas page colouring.

Joel Lavoie played his guitar and sang Christmas songs and others.

The CAFE Nord-Ouest submitted their own article in French, related to this event. The article is found below.

Grand succès pour le brunch du CAFE Nord-Ouest

CAFE Nord-Ouest La population de Rivière-la-Paix a répondu, malgré le froid, à l’appel du CAFE NORD-OUEST en se présentant nombreux à son brunch familial.

Le comité est fier d’avoir accueilli 186 personnes le dimanche, 11 décembre à la salle des Chevaliers de Colomb à Falher.

Les bénévoles ont cuisiné avec enthousiasme un copieux repas pour l’occasion.

Il a été possible pour les familles de se faire photographier dans un décor enchanteur de Noël. Des cartes de Noël personnalisées au nom des familles leur ont été envoyées gratuitement.

Il ne faudrait pas passer sous silence les nombreuses activités pour les enfants.

Les plus vieux ont pu profiter du mini-hockey, des jeux d’adresse, d’un rallye-bingo, de jeux de poches de Noël et d’une expérience scientifique intitulée : Les boules effervescentes de Noël.

Les plus jeunes ont eu aussi plusieurs activités adaptées à leur âge : jeux libres, bricolages et l’heure du conte.

Cette année, nous avons reçu encore beaucoup de cadeaux prévenants de donateurs et les gens ont été ravis des nombreux prix qui leur ont été offerts.

Merci à tous nos donateurs.

Merci également à la population francophone de nous appuyer année après année et nous nous donnons rendez-vous pour la foire de la famille avec un gala artistique le 9 mars 2017 !